Asu Kaya: "Bu Ülkede Uzaklaştırma Kararları Ölüm Belgesi Olmayacak"

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, " Türkiye'de son 24 saatte 6 kadın katledildi. Üstelik üçü, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkekler tarafından öldürüldü. Yani devlet biliyordu. Ama yine öldürüldüler. Buradan açıkça söylüyorum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yerine getirmemiştir. Şiddeti önleme sistemini kağıt üzerinde bırakmıştır. İçişleri Bakanlığı caydırıcılığı sağlayamamıştır. Bu ölümler önlenebilirdi ama önlenmedi. Kadınların yaşam hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz. ve bu ülkede uzaklaştırma kararları ölüm belgesi olmayacak" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Türkiye'de son 24 saat içinde 6 kadının katledilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, katledilen kadınlardan üçünün, uzaklaştırma kararı altında olduğuna dikkati çekti, sistemin iflas ettiğini vurguladı. Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye'de son 24 saatte 6 kadın katledildi. Üstelik üçü hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkekler tarafından öldürüldü. Yani devlet biliyordu. Yani risk kayıt altındaydı. Yani kadınlar 'koruma altındaydı.' Ama yine öldürüldüler. İstanbul'da Filiz Şağbangül, üç çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklanarak katledildi. Gebze'de Aylin Polat Dağ, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek tarafından istasyonda herkesin ortasında vurularak öldürüldü. Van'da Gönül Alkan, uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından katledildi. Osmaniye'de İlknur Koç, boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Aksaray'da Kübra Kılıç boşandığı erkek tarafından katledildi; fail, Zeynep Ayaz'ı da ateşli silahla öldürdü."

"Koruma kararı verdiği kadını koruyamayan bir sistem çökmüş demektir"

Uzaklaştırma kararı olan erkekler, kadınları sokak ortasında öldürebiliyorsa; koruma kararları uygulanmıyor demektir. Denetim yapılmıyor demektir. Fail takibi yapılmıyor demektir. Kadınların yaşam hakkı ciddiye alınmıyor demektir. Buradan açıkça söylüyorum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yerine getirmemiştir. Risk altındaki kadınları izleme, koruma ve destek mekanizmalarını işletmemiştir. Şiddeti önleme sistemini kağıt üzerinde bırakmıştır. İçişleri Bakanlığı caydırıcılığı sağlayamamıştır. Uzaklaştırma kararlarının denetimini etkin yapamamıştır. Fail takibini eksiksiz gerçekleştirememiştir. ve siyasi sorumluluk makamı olan iktidar; kadınların yaşam hakkını koruyamamıştır. Her kadın cinayetinden sonra taziye mesajı yayımlamak sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Kadınlar ölürken açıklama yapmak vicdanı temizlemez. Devletin asli görevi yaşam hakkını korumaktır. Koruma kararı verdiği kadını koruyamayan bir sistem çökmüş demektir.

"Bu ülkede uzaklaştırma kararları ölüm belgesi olmayacak"

Kadınların yaşam hakkı için görevini yapmayan herkes hesap vermelidir. Koruma kararlarını uygulamayan, denetlemeyen, ciddiye almayan her kamu görevlisi sorumludur. Bakanlıklar birbirine pas atarak bu vebalden kurtulamaz. Kadın cinayetleri kader değildir. Bu ölümler önlenebilirdi ama önlenmedi. ve biz bunu unutmayacağız. Kadınların yaşam hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz. ve bu ülkede uzaklaştırma kararları ölüm belgesi olmayacak."

Kaynak: ANKA