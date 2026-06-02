Temad'dan Astsubaya Darp İddiası: Hiçbir Makam Şiddet Uygulama Hakkı Vermez

(ANKARA) - TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, Doğu bölgesindeki bir tugayda görevli astsubay üstçavuşun, tugay komutanı tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığını iddia etti. Koca, olayın kamera kayıtları ve darp raporuyla belgelendiğini belirterek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, bir astsubay üstçavuşun görev yaptığı birlikte şiddete, hakarete ve tehdide maruz kaldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TSK'nın temel direği, ordumuzun şerefli ve fedakar mensupları olan astsubaylarımızın, görev yaptıkları kışlalarda 'üst' konumunda olanlar tarafından şiddete, hakarete ve tehdide maruz kalması asla kabul edilemez bir durumdur. Bugün, ordumuzun disiplin anlayışıyla asla bağdaşmayan, insan onurunu hiçe sayan bir olayı ve ardından yaşanan hukuksuzlukları kamuoyuyla paylaşmak zorundayım. Doğu bölgemizdeki bir tugayımızda, araç çalıştırdığı gerekçesiyle bir astsubay üstçavuş meslektaşımız, tugay komutanı tarafından 'geri zekalı', 'aptal' gibi çirkin ifadelerle hakarete uğramış, boğazı sıkılmış ve tokatlanmıştır. Üstelik bu olay, kamera kayıtlarıyla sabittir ve meslektaşımız aldığı darp raporuyla bu durumu belgelemiştir. Sormak isteriz: Kışlalarımızda astsubaylarımızı koruması gereken komutanlık makamı, ne zamandan beri şiddetin merkezi haline gelmiştir? İşin daha da vahim olan kısmı, meslektaşımızın hak arama yoluna girmesiyle başlayan sindirme sürecidir."

Meslektaşımız, olayı yargıya taşıyacağını ifade edince, tugay komutanı tarafından 'sen savcıya gidersen, ben de seni başsavcılığa şikayet ederim' diyerek tehdit edilmiştir. Ardından, bir kolordu komutanı ve bir tugay komutanının beraberce başsavcılığa gitmesi, hukuk mekanizmasının üzerinde bir baskı unsuru oluşturulmak istendiği izlenimini vermektedir. Daha da ibretlik olanı ise, meslektaşımızın bu durumu bir avukatla paylaşmasını 'ketum davranmamak' olarak nitelendirip, avukata vekalet verdiği için ceza kesilmesidir. Kendi hakkını savunması için avukatıyla görüşen bir askeri, 'yetkisiz kişiyle görüştü' diyerek cezalandırmaya kalkmak, hukukun evrensel ilkelerine ve akla aykırıdır. Bir avukat, nasıl 'yetkisiz kişi' olarak görülür? Bu zihniyet, astsubayın adalete erişimini engelleme çabasıdır. Milli Savunma Bakanlığı, kamera kayıtları ortadayken darp konusunda soruşturma izni vermiş olsa da, hakaret ve tehdit gibi en az darp kadar ağır olan suçlar için "yeterli delil yok" bahanesiyle soruşturma izni vermemiştir.

Askeri Ceza Kanunu ve TCK hükümleri açıkken, general statüsündeki bir komutanın bu eylemlerinin soruşturulmasının önünün kesilmesini kabul etmiyoruz. TEMAD olarak altını çiziyoruz: Adalet, hiyerarşi ile sınırlı değildir. Hiçbir makam ve mevki, astsubaylarımıza şiddet uygulama veya onları tehdit etme hakkını vermez. Hakkını arayan astsubayımıza ceza vermek, baskıcı bir yöntemdir ve derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Danıştay'ın, bu hukuksuzluğa 'dur' diyeceğine ve hakaret/tehdit suçlarının da yargı önüne taşınmasının önünü açacağına inancımız tamdır.

Bizler, ordumuzun disiplinini ve hiyerarşisini en iyi bilen, hayatını bu disipline adamış insanlarız. Ancak disiplin, hiçbir zaman bir astın darp edilmesi, aşağılanması ve hak arama hürriyetinin elinden alınması değildir. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Meslektaşlarımızın sahipsiz olmadığını, hukuk önünde haklarını sonuna kadar savunacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kaynak: ANKA