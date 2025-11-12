Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Olan Astsubay Akın Karakuş'un Ailesine Üzücü Haber Ulaştı

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un memleketi Sakarya'daki baba evine haber ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Başçavuş Akın Karakuş'un Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki baba evine haber ulaştı. Şehidin anne ve babasının Gümüşhane'de yakınlarının yanında bulunması nedeniyle şehadet haberi başka yakınlarına verildi. Ailenin oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.