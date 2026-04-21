Astronot Alper Gezeravcı, AKM'de çocuklarla buluşacak

Güncelleme:
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek "AKM Çocuk Sanat Festivali"nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla bir araya gelecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek "AKM Çocuk Sanat Festivali"nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla bir araya gelecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "AKM Çocuk Sanat Festivali"nin bu yıl 4'üncüsü 23-26 Nisan'da düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek festival kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla buluşacak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde 25 Nisan'da gerçekleştirilecek buluşmada çocuklar, uzaya gitmenin nasıl bir deneyim olduğunu, yer çekimsiz ortamda yaşamı, astronot olmanın gerektirdiği özellikleri ve uzayda karşılaşılan ilginç anları birinci ağızdan dinleme fırsatı bulacak.

Etkinlik boyunca çocuklar, sorularını doğrudan Gezeravcı'ya yönelterek, uzaya dair merak ettikleri şeyleri öğrenebilecek.

Moderatörlüğünü çocukların üsteleneceği söyleşi, 6-12 yaşındaki çocukların katılımına açık olacak.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı