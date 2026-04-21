Astronot Alper Gezeravcı, AKM'de çocuklarla buluşacak

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek "AKM Çocuk Sanat Festivali"nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla bir araya gelecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "AKM Çocuk Sanat Festivali"nin bu yıl 4'üncüsü 23-26 Nisan'da düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek festival kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla buluşacak.

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde 25 Nisan'da gerçekleştirilecek buluşmada çocuklar, uzaya gitmenin nasıl bir deneyim olduğunu, yer çekimsiz ortamda yaşamı, astronot olmanın gerektirdiği özellikleri ve uzayda karşılaşılan ilginç anları birinci ağızdan dinleme fırsatı bulacak.

Etkinlik boyunca çocuklar, sorularını doğrudan Gezeravcı'ya yönelterek, uzaya dair merak ettikleri şeyleri öğrenebilecek.

Moderatörlüğünü çocukların üsteleneceği söyleşi, 6-12 yaşındaki çocukların katılımına açık olacak.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.