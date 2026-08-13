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"Astoria Grande" kruvaziyeri 398 yolcusuyla Marmaris'e geldi

'Astoria Grande' kruvaziyeri 398 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri, 398 yolcu ve 409 personelle Marmaris'e geldi. Turistler tarihi ve turistik yerleri gezdi, bazıları Dalyan ve Kaunos'u ziyaret etti. Gemi, sonraki durağı Bodrum'a hareket edecek.

Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Kuşadası'ndan gelen ve 398 yolcu ile 409 personeli bulunan gemi, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"Astoria Grande"nin bir sonraki durağının Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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