AŞTİ'de bayram dönüşü hareketliliği

ANKARA (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara şehir girişleri ve otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu ve 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesiyle 29 Nisan Cuma akşamından itibaren tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna geçti.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

AŞTİ'de vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de terminalde görev aldı.

Bayram tatilini Şanlıurfa'da ailesinin yanında geçiren Esma ve Tayfun Tektaş çifti, koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla sevdikleriyle yüz yüze bayramlaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mehmet Fatih Özcan da askerlik görevini tamamladıktan sonra bayram tatili için memleketi Kocaeli'ye gittiğini söyledi. Trafiğe kalmamak için bayramın son günü iş yerinin bulunduğu Ankara'ya dönmeye karar verdiğini belirten Özcan, "Yollar çok güzeldi, son gün olduğu için çok fazla yoğunluk yoktu." dedi.

Ankara Üniversitesinde öğrenim gören sınıf arkadaşları Kağan Şahin ve Kağan Baş da bayram tatilini memleketleri Kayseri'de geçirdiklerini belirtti.

Ailesi ve yakınlarıyla özlem giderdiğini dile getiren Kağan Baş, bu süreçte başkenti çok özlediğini vurguladı.

Vize sınavlarından önce tatilin kendilerine çok iyi geldiğini söyleyen Kağan Şahin de "Ankara'yı çok seviyoruz. Burada yaşamanın keyfi başka. Yoğunluğa yakalanmamak için bugünden gelmeye karar verdik. Otogardaki yoğunluğu görünce doğru bir karar vermişiz." diye konuştu.