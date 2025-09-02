ASSAN Group'un sahibi ile yöneticisinin MKE ile TÜBİTAK'ın gizli bilgilerini temin ettiği iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ( Mke ) ile TÜBİTAK'ın gizli kalması gereken bilgilerini temin ettiği iddiaları sevk yazısında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan şirket sahibi Öner ve şirketin genel müdürü Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında Öner hakkında değerlendirme yapıldı.

Yazıda, şüphelinin babasına ait olduğunu söylediği ancak sorgulamada kendisine ait olduğu belirlenen ASSAN İş Makinelerine ait olduğu tespit edilen telefon numarasının incelenmesi sonucu FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Şüpheli Öner'e ait ankesör-büfe analiz raporu sorgulamasında, şirketlerinin adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün mahrem hizmetlerinde kullanılan operasyonel hatlarla 2 ardışık aranma kaydının bulunduğunun tespit edildiği aktarılan yazıda, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda, şüpheliye ait firma ismi ifade edilerek, bu firma yetkililerinin adı geçen terör örgütü ile irtibatlı olduğunun belirtildiği bilgisi yer aldı.

Yazıda, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan Mahmut G'nin, Öner'in terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Öner'in FETÖ'yle irtibatları

Şüphelinin HTS kayıtlarında "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği"nden kaydı olan 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısıyla 2025'e kadar süren irtibat kayıtlarının bulunduğuna dikkati çekilen yazıda, Öner'e ve firmalarına ait MASAK raporlarında ise haklarında FETÖ'den adli kaydı olan kişilerle yoğun para transferlerinin bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Öner hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önceden verilen 2 takipsizlik kararı bulunduğu, bu kararların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin ardından sulh ceza hakimliğince kaldırıldığı, mevcut soruşturma dosyasına gönderildiği ve Öner'in FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğuna ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu aktarıldı.

Mke ve TÜBİTAK'ün geliştirdiği ekipmanın bilgilerini çaldığı iddiası

Şüpheliler Emin Öner ile Gürcan Okumuş'un üzerine atılı "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hileyle alma çalma" suçuna ilişkin ise sevk yazısında, Okumuş'un 2018-2024 arasında TÜBİTAK'a bağlı savunma sanayi alanında faaliyetli devlet kuruluşu TÜBİTAK SAGE'de enstitü müdürü olduğu, müdürlükten ayrıldıktan sonra "ASSAN Group"un genel müdürü olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mke AŞ tarafından gönderilen rapor içeriği incelendiğinde, Gürcan Okumuş'un TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra ASSAN'da çalışmaya başladığı, 4 Temmuz tarihli 'Hilal Projesi' sözleşmesi bağlamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip süresiz olarak MKE'nin kullanımına verilen pilot ölçekli C4 tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın ASSAN isimli firmada bire bir aynısının yapıldığı, bu bağlamda MKE ve TÜBİTAK bakımında uzun yıllar süren emek ve sermaye ile geliştirilen ürünün ASSAN'a teknoloji transferinin yapıldığı, bu bağlamda gizlilik kapsamında kalması gereken konunun danışmanlık hizmeti adı altında ASSAN'a sunulduğu MKE tarafından gönderilen raporda ASSAN şirketine verilen ihale kapsamında 700 bin kilogramlık TNT tedarik ihalesinin ASSAN tarafından taahhüdün yerine getirilmemesi nedeniyle MKE tarafından gecikme cezası ödeme zorunluluğunda kalındığı ve temin edilemeyen mühimmat açısından güvenlik zafiyetine sebep verildiği, MKE ile ASSAN şirketi arasında ticari bilgilerin transfer edildiğine dair davanın bulunduğu, ASSAN firmasının haksız bilgi transferini yaptığını kabul ederek MKE'ye tazminat ödemiştir."

ASSAN'ın MKE'den 4 ürün için 6 Eylül 2024'te teklif talebinde bulunduğu, gönderilen resimlerin incelemesinde teknik çizimlerin yalnızca MKE'de tanımlı olan, kapalı sistemde saklanan ve sadece yetkililer tarafından erişilebilen çizimlerle bire bir aynı olduğu, "autocad" ortamından doğrudan aktarıldığının tespit edildiği aktarılan yazıda, 22 Ekim 2024 tarihli tutanak içeriği incelendiğinde eski MKE çalışanı olan ve halen ASSAN firmasında çalıştığı belirlenen, çalışırken proje danışmanı olarak görev yaptığı anlaşılan Mesut A'nın Nur S. isimli MKE çalışanından gizlilik ihtiva eden duyarlılık ve patlatma yapılan cihazlara ait resimleri çekip göndermesini istediği ifade edildi.

Yazıda, Mesut A. tarafından gönderilen mesajların ekran görüntülerinin dosyaya girdiği, ayrıca önceden Kara Kuvvetleri Komutanlığında proje subaylığı yapmış Ali A. isimli ASSAN çalışanının MKE üretim hakları ve barut fabrikası üzerinde ara dönemlerde gelip, önemli detay bilgiler almaya çalıştığının tespit edildiğinin altı çizildi.

İsmet Sayhan ve Emin Öner arasında MKE'nin gizli kalması gereken bilgileri paylaşıldı

Suç örgütü soruşturmasında tutuklanan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan ile Emin Öner arasında "mühimmat tedarik planı", "fiyatlamalar, MKE fiyatı/KK hedef fiyatı/ASSAN fiyatı" başlıklı içeriğinin gizli kalması gereken belgelerin karşılıklı gönderimine dair mesajlaşmalar bulunduğuna işaret edilen yazıda, TÜBİTAK'tan soruşturma dosyasına gönderilen yazılara da yer verildi.

Şüpheli Gürcan Okumuş'un TÜBİTAK'taki enstitü müdürlüğü döneminde TÜBİTAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'da işe başladıkları aktarılan yazıda, 6 kişinin de şüphelilerden Öner'le savunma sanayi alanında faaliyetli "ASTECH AŞ" isimli firmayı kurdukları, bir süre sonra Okumuş'un da TÜBİTAK'tan ayrıldığını, daha sonra ASSAN'da işe başladığı, TÜBİTAK SAGE'ye ait ürünlerin aynılarını içeren ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden çalışmalar gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Yazıda yer alan, soruşturma dosyasına Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen rapor içeriğinde, eski ASSAN çalışanı olduğu anlaşılan Yasemin Ö, Abdül Samet A. ve bunların ilişkili olduğu Yasemin Ö'nün eşi Erdi E. hakkında firmalardan maddi değeri olan ödeme talep ettikleri belirtildi.

Okumuş'un kullandığı şifresini paylaşmadığı, bu açıdan önemli delillerin söz konusu cep telefonu içerisinde olabileceğinin kuvvetli şüpheyle düşünüldüğüne dikkati çekilen yazıda zanlıların üzerlerine atılı suçu işledikleri vurgulandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, "ASSAN Group" ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, "ASSAN Group" altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hileyle alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hileyle alma, çalma" suçundan 31 Ağustos'ta tutuklanmalarına karar verilmişti.