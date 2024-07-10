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Assam'da Sellerde Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren sellerde ölü sayısı 72'ye yükseldi. Selden etkilenen kişi sayısı 1,8 milyonu aştı.

YENİ DELHİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren sellerde ölü sayısı 72'ye yükseldi.

Yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, sular altında kalan 27 bölgede selden olumsuz etkilenen kişi sayısının 1,8 milyonu aştığı belirtilirken, eyaletteki durumun daha iyiye gittiği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta eyaletin 30 bölgesinde selden etkilenenlerin sayısı 2,4 milyonun üzerine çıkmıştı.

Pazartesi günü altı kişinin hayatını kaybettiği eyalet genelinde, sel nedeniyle şu ana kadar ölenlerin sayısı 72'ye yükselirken, arama, kurtarma ve yardım operasyonları ise hali hazırda devam ediyor.

Assam'da muson mevsimi boyunca her yıl sel felaketi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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