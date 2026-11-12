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Assam'da Kalküta-Sairang treninin birkaç vagonu raydan çıktı, çok sayıda yaralı var

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Assam'da Kalküta-Sairang treninin birkaç vagonu raydan çıktı, çok sayıda yaralı var
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Assam eyaletinde çarşamba günü Kalküta'dan Mizoram'daki Sairang'a giden trenin birkaç vagonu raydan çıktı ve çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydoğu Sınır Demiryolları yetkilisi, can kaybı bildirilmediğini ve hasar tespitinin sürdüğünü belirtti.

YENİ DELHİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bir trenin birkaç vagonunun raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuzeydoğu Sınır Demiryolları'ndan bir yetkili, kazanın çarşamba günü Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'dan Mizoram eyaletindeki Sairang kasabasına giden trende meydana geldiğini söyledi.

Yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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