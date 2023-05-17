ASO Başkanı Ardıç: "En büyük mutluluk emeklerimizin boşuna gitmediğini görmek"ANKARA TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda derece elde eden öğrencilerle bir araya gelen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "En büyük mutluluk kaynağımız, verdiğimiz emeklerin...

ASO Başkanı Ardıç: "En büyük mutluluk emeklerimizin boşuna gitmediğini görmek"

ANKARA TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda derece elde eden öğrencilerle bir araya gelen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "En büyük mutluluk kaynağımız, verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini görmek oldu" dedi.

'Asıl Olan Eğitim' sloganıyla ASO Teknik Koleji'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 'ASO TEKFEST 2023' etkinliğinde öğrenciler, hazırladıkları 75 adet projeyi bilim meraklılarının ilgisine sundu. TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin de yer aldığı organizasyonda açıklamalarda bulunan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, elde edilen başarılardan memnuniyet duyduğunu belirterek desteklerinin devam edeceğini söyledi. Öğrencilerden övgü dolu sözlerle bahseden Ardıç,

"En büyük mutluluk kaynağımız, verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini görmek oldu. Yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan genlerimizin daima daha iyi noktalara ulaşması gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Akdaş: "Enteresan projeler var bu çok hoşuma gitti"

"Etkinlikte konuşan 1. Organize Sanayi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, gençliğin çok iyi yolda olduğunu söyledi. Kendisinin de Mühendis olduğunu söyleyen Akdaş, geçmişte zamanlarda imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Bu okulun imkanları çok geniş. Her iki öğrenciye bir torna düşüyor. Elektrik ve elektronikte çok donanımlı atölyelerimiz var. Şimdi çocuklar şanslı. Çok enteresan projeler var ve bu çok hoşuma gitti" diye konuştu.

Tütek: "TEKNOFEST bütün Türkiye'yi değiştirdi"

ASO 1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ise elde edilen başarılarda çok fazla emek olduğuna değindi. Eğitime verilen önemin geçmişten beri gelen en önemli amaçları olduğunu altını çizen Tütek, "Yarının Mühendisleri mutlaka mesleki eğitim alarak bir yere gelmeli dedik. Düz liseler ile Anadolu liselerinden mezun olup mühendislik fakültelerine giden öğrencilerin gerçek hayata dokunabilecek şeyler yapamadıklarını gördük. Ama meslek liselerini bitiren öğrenciler, üniversiteye girdiklerinde dünyayı değiştirebilecek yeniliklerde bulundular. Bizde Ankara Organize Sanayi bölgesinde burayı kurarak dedik ki burası örnek bir tesis olsun. Bu öğrencilerimiz seçme öğrenciler olsun ve bu öğrencilerin hepsini biz sanayiye yerleştirebilelim" ifadelerini kullandı.

"Sergi büyük ilgi gördü"

Etkinlikte öğrencilerin geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı ve İnsansız kara araçları da sergiyi gezenler tarafından büyük ilgi gördü. Bu ilgiden memnun olduklarını kaydeden Tütek, "TEKNOFEST sayesinde öğrencilerin kendine güvenini arttı. TEKNOFEST bütün Türkiye'yi değiştirdi. Milyonlarca insan katılmaya başladı. Dünya çapında ile alınmaya başlanan başarılar herkesin önünü açtı. Bende yaparım demeye başladık" açıklamalarında bulundu.

Etkinliği ziyaret eden isimler arasında bulunan bir başka isim ise ASO 1.Organze Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Cüneyt Çalık oldu. Çalık, sanayicinin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğunu dolayısıyla bu ihtiyacı gidermek için başarı öyküsü olan okullar kurduklarını söyledi.

Organizasyon renkli anlara sahne oldu

Etkinlikte projelerin sergilenmesinin yanı sıra; bilimsel deneyler yapıldı. Müzik ve çeşitli sanatsal aktivitelerin yer aldığı organizasyonda katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte ayrıca lösemili çocuklar yararına yardım sergisi düzenlendi. Velilerinin desteği, öğretmenlerin ve öğrencilerin katkıları ile düzenlenen yardım sergisi yoğun ilgi gördü. Öğrencilere yardımlaşma ve sosyal sorumluluk duygusunu aşılamayı da amaç edinen yardım sergisinde elde edilen gelirlerin LÖSEV'e bağışlanacağı belirtildi.