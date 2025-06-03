ASKİ Genel Müdürü'nden Kurban Bayramı Uyarısı

ASKİ Genel Müdürü'nden Kurban Bayramı Uyarısı
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının dere yatakları ve kanalizasyon hatlarına atılmaması gerektiğini vurgulayarak halk sağlığına yönelik uyarılarda bulundu. Vatandaşların çöplerini belediyelerin belirttiği alanlara bırakmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı'nda kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçay, derelerin kurban atıklarıyla kirletilmesinin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını kaydetti.

Akçay, vatandaşlardan çöplerini belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmalarını ifade ederek, "Kurumumuz, kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yapıyor. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasıyla özveriyle çalışıyor." bilgisini verdi.

Atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda tüm önlemleri aldıklarının altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız, kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Tıkanan hatlar, maddi kayba yol açtığı gibi halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nda çevreye bilinçsizce atılan artıklardan dolayı kentimizin altyapısı zarar görüyor."

Akçay, mazgalların sökülüp içine kurban atıklarının konulabildiğini, bu nedenle çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda duyarlı olmalarını, kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını istiyoruz. Çöpleri kanal hatlarına atmamalarını, atan kişileri uyarmalarını ve durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini bekliyoruz. Ankaralıların bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Memduh Aslan Akçay, Kurban Bayramı boyunca ASKİ'nin gerekli önlemleri aldığını aktararak, bu sürede vatandaşların suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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