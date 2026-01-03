Haberler

MSB'den Askeri Köpekli Timlerin Eğitimine İlişkin Paylaşım

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'teki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na ait Askeri Köpekli Timlerin itaat ve branş eğitimleriyle ilgili bilgi paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'te bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Köpek Eğitim ve Destek Muhafız Komutanlığı'na ait Askeri Köpekli Timlerin itaat ve branş eğitimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Köpek Eğitim ve Destek Muhafız Komutanlığına ait Askeri Köpekli Timler tarafından itaat ve branş eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
