Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler sürüyor

'İDARİ VE TEKNİK SÜREÇLER YÜRÜTÜLÜYOR'

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da sert iniş yaparak kaza kırıma uğrayan askeri helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan CH-47 ağır genel maksat helikopteri, 21 Nisan 2026 tarihinde gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında Ankara Temelli'de sert iniş gerçekleştirerek, kırıma uğramıştır. Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı