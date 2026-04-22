Haberler

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da sert iniş yapan CH-47 ağır genel maksat helikopterinin kaza kırıma uğradığını ve helikopterdeki 5 personelin sağlık durumunun olumsuz olmadığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

'İDARİ VE TEKNİK SÜREÇLER YÜRÜTÜLÜYOR'

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da sert iniş yaparak kaza kırıma uğrayan askeri helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan CH-47 ağır genel maksat helikopteri, 21 Nisan 2026 tarihinde gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında Ankara Temelli'de sert iniş gerçekleştirerek, kırıma uğramıştır. Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! 5 günlük izin 10 güne çıktı