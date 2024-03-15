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Konya'da düşen askeri eğitim uçağındaki şehit için tören düzenlendi

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Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü üs bölgesindeki şantiyede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı.

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü üs bölgesindeki şantiyede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'a uğurlandı.

Konya Havalimanında gerçekleştirilen törende, şehit Güven'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak askeri uçağa konulan Güven'in naaşı, memleketine gönderildi.

Şehidin silah arkadaşları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Aydın'a gitti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Güven için düzenlenen törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, yetkililer ve askeri personel katıldı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan pilot ile yaralı personelin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan 1 askeri personel şehit olmuş, 1 askeri personel yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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