Aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Aydın'da 65 yaşındaki bir adamı aşk vaadiyle dolandırarak 1,5 milyon lira çalan 22 yaşındaki Dilara A., 3 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı dönemde tutuklandı.

AYDIN'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dilara A. (22) yakalanıp, tutuklandı.

Kentte yaşayan Dilara A., iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi. Dilara A. ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı. Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
