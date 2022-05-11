Aşk mektubu yazdığı genç kızın anne ve babasını öldüren sanığa 2 kez müebbet

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, kızlarına aşk mektubu yazması nedeniyle kendisinden şikayetçi olan komşuları Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'yu (42) tartışma sırasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu (53), 2 kez müebbet hapisle cezalandırıldı.

Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre komşusunun kızı Kübranur Akarsu'ya (20), "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bıraktı. Durumu öğrenen Kübranur Akarsu'nun babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı. Yaklaşık 2 yıl devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile, evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfekle Akarsu çiftini 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.