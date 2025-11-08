Haberler

Aşk-ı Memnu Operası Antalya'da Sahnelenecek

Güncelleme:
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' operasını 11 Kasım'da sahneleyecek. Eser, yasak bir aşkın hikayesini konu alıyor ve iki perde olarak izleyicilere sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Aşk-ı Memnu operasını bu yıl ilk ve son kez 11 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan ve yasak bir aşkın trajik güzelliğini konu alan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde iki perde olarak sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan 'Aşk-ı Memnu' operası, Selman Ada'nın duygu yüklü müzikleri ve Tarık Günersel'in özgün librettosu ile yeniden hayat buluyor.

Eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımında Gürcan Kubilay, kostüm tasarımında ise Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü'nün imzası bulunuyor.

Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserin koro şefliğini Mahir Seyrek, ışık tasarımını Mustafa Eski ve koreografisini de Meray Kartal yapacak.

Eserde Arzu Yaman "Bihter", Dağhan Ergün "Behlül", Şafak Güç "Adnan Bey", I. Meriç Karataş "Firdevs", Ceren Tereci Aytekin "Nihal", Seda Güç "Mlle de Courton", Fatih Kayhan "Beşir", A. Zişan Damcıoğlu da "Nesrin" rolüyle sahnede olacak.

Eserin sınırlı sayıdaki biletleri, Antalya DOB gişesi ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek, temsile 7 yaş ve üzeri sanatseverler katılım sağlayabilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
