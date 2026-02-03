İtalya'da aşırı sağcı AP milletvekili Vannacci, Lig Partisi'nden ayrıldı

İtalya'da eşcinsel ve göçmen karşıtı ile ırkçı çizgiye yakın görüşleriyle bilinen eski general ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Roberto Vannacci, aşırı sağcı Lig Partisi'nden ayrıldığını bildirdi.

Ülkede 2023 yılında İtalyan Ordusu'nda aktif görevdeki bir general iken yazdığı bir kitapta; eşcinseller, göçmenler, azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ifadelerle tartışma yaratan ve bu nedenle orduda görevi değiştirilen Vannacci, 2024 yılındaki AP seçimleriyle Lig Partisi'nden atıldığı siyasette kendisi için yeni bir yolda gitme kararı aldı.

Bir süredir aşırı sağcı iktidar ortağı Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini ile bazı konularda görüş ayrılığı yaşayan dolayısıyla partiden ayrılabileceği konuşulan Vannacci, bugün bu söylentileri doğruladı.

Vannacci, sosyal medya hesabından, kendisinin kurmayı düşündüğü yeni siyasi hareketi, "Ulusal Gelecek (Futura Nazionale)"nin logosuyla yaptığı paylaşımda, Lig Partisi'nden ayrıldığını ilan etti.

Vannacci, bir hayalinin peşinden gittiğini ve her zaman İtalya'yı değiştirmeyi hedeflediğini belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Amacım, İtalya'yı yeniden egemen, güvenli, özgür, gelişmiş, müreffeh ve seçkin bir ülke haline getirmek. Vatanımı seviyorum ve çıkar ilişkilerinden, konjonktürel uzlaşmalardan ve kapalı kapılar ardındaki pazarlıklardan uzak durarak onun için mücadele etmeyi sürdürmek istiyorum. Çocuklarına, kendi anne ve babalarından devraldıklarından daha iyi bir ülke bırakma hayalinin peşinden giden herkesle birlikte, tek başıma devam ediyorum. Bugünden itibaren Ulusal Gelecek bir gerçektir."

Sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olan Lig Partisi lideri Salvini de Vannacci'nin ayrılığı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Kızgın mıyım; Hayır. Hayal kırıklığına uğradım ve kırgınım. Lig, herkes ona karşıyken ve yalnız bırakılmışken Vannacci'yi büyük ailesine kabul etti. Onu Avrupa'daki Vatanseverler grubunun başkan yardımcılığına önerdik ve partimizin genel sekreter yardımcılığına atadık. Ancak son aylarda tartışmalar, sorunlar, gerilimler, olası yeni partilerin sembolleri ve yıllardır Lig'i sevenlere yönelik saldırılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Salvini, Roma döneminden beri bir askerin görevini asla terk etmediği söylense de daha önce de parti değiştirenleri gördüklerini ancak bugünkü ayrılığın siyasi boyutundan çok insani açıdan kendilerini üzdüğünü belirtti.

Vannacci, ayrıca AP'deki aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) Grubu'ndan da ayrıldı.

İtalyan basınında bugün çıkan haber ve siyasi analizlerde de radikal söylemleriyle dikkati çeken Vannacci'nin, Lig' Partisi'nden ayrılıp, yeni bir aşırı sağcı oluşuma liderlik etmesinin sadece Lig için değil, Başbakan Giorgia Meloni'nin lideri olduğu aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi başta olmak üzere bütün sağ hareket içindeki dengeleri değiştirebileceği ifade edildi.