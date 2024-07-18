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Aşık Veysel'in Vefatının 50. Yılı Anısına Braille Türkü Kitabı Tanıtıldı

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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde hazırlanan Braille Türkü Kitabı'nın tanıtımı Ankara'da yapıldı. Kitap, Aşık Veysel'in 50 eserini Braille alfabesine aktarıp nota yazımını da içermektedir. Tanıtım etkinliği Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.

"Aşık Veysel'in Vefatının 50. Yılı Anısına Braille Türkü Kitabı"nın tanıtımı, Ankara'da yapıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde hazırlanan kitabın tanıtımı dolayısıyla, Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, 50 eserin Braille alfabesine aktarıldığını, ayrıca nota yazımının yapıldığını söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kitap; gönül, kalp gözleri açık kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Aşık Veysel, gönüllere dokunan sözleriyle, bizlerde çok büyük iz bırakmış, sesiyle, sazıyla, sözüyle gönüllerimizde yer almıştır. Onu yaşatmak ve onun gibi gönül gözü, kalp gözü açık kardeşlerimize sunmak, onlarla birlikte yaşatmak daha anlamlı. Bu 50 eser, sadece Türkiye'de değil Türk dünyasında da çok güzel bir açılıma vesile olacak. Bakanlık vesilesiyle çeşitli toplantılarda, özelikle Türk dünyası ve Balkanlarda yayılması için çaba sarf edeceğiz."

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de kitabın lansmanının Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulunda yapılmasının önemine değindi.

Özden, 2023'ün Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Aşık Veysel Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de çok güzel etkinlikler düzenlendi, halen daha birçoğu devam ediyor. Bunlardan biri, Braille alfabesiyle hazırlanan Aşık Veysel'in türkülerinin olduğu kitap. Türkiye'de çeşitli nedenlerle engelli olan birçok sanatçımız bulunuyor. Onların gönül dünyasında, manevi iklimlerinde, bu melodileri insanlara aktarmak için çeşitli teknikler halen daha geliştiriliyor."

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da kitapta yer alan eserlerin üniversitelere, liselere, engelli okullarına ulaştırılacağını kaydederek, "Kitap, dünyanın körlük teşkilatlarına da ulaştırılacak, oradakiler de Aşık Veysel'den, bizim medeniyetimizden haberdar olsun. Bu okul Aşık Veyseller için adeta uzay üssü. Burada, insanlığa hizmet edecek, ufkuna katkı yapacak görme engelliler yetiştirecekler." ifadelerini kullandı.

Görme engelli öğrenciler, Aşık Veysel'in türkülerini Türkçe ve İngilizce olarak seslendirdi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Aşıklık Geleneği Topluluğu da programda mini konser verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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