Zonguldak BEUN'da 'Aşık Veysel'den Gönül Dünyamıza Akanlar' programı düzenlendi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen 'Aşık Veysel'den Gönül Dünyamıza Akanlar' programında halk ozanı Aşık Veysel anıldı. Rektör Özölçer, Veysel'in eserlerinde vatan ve doğa sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Anadolu irfanının bilge sesi Aşık Veysel'i anmak ve anlamak için bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Aşık Veysel'in yalnızca bir saz ustası değil, "Gönül gözüyle gören ve gönüllere hitap eden bir yolcu" olduğunu belirten Özölçer, Aşık Veysel'in eserlerinde vatan ve anne sevgisi, hasret, doğa, sabır ve şükrün yer aldığını kaydetti.

Özölçer, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından BEUN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ile Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Turan sunum yaptı.

Özölçer'in sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa, senato üyeleri, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.

