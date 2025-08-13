Asi Nehri'nde Su Sümbülleri İstilası: Balık Ölümleri Yaşanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri, istilacı su sümbülleri ile kaplandı. Su sümbülleri, balıkların ölümüne neden oldu ve nehrin akışını engelledi. Bölgedeki balıkçılar, kalıcı bir çözüm için yetkililerden destek bekliyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan Asi Nehri, bir kez daha istilacı su sümbülleri ile kaplandı. İstila nedeniyle nehirde, balık ölümleri yaşandı.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin Samandağ ilçesindeki bölümünün bazı noktaları, su sümbülleri ile kaplandı. Suyun oksijen ve ışık almasını engelleyerek balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan istilacı su sümbülleri, neredeyse bütün yüzeyi sardı. Sümbüller nedeniyle suyun akışı gözle görülemez hale geldi. Diğer yandan nehirde balık ölümleri yaşandı.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM TALEBİ

Bölgede balıkçılık yapan Erkan Sağlamtaş, 10 yıldır su sümbüllerinin nehri istila ettiğini belirterek, "Su sümbülleri istilacı bir tür. Bu coğrafyaya ait değil. Neredeyse 10 yıldır bu su sümbülleriyle mücadele ediyoruz. Yetkililerden her seferinde bir önlem alınması ya da kalıcı bir çözüm üretilmesi yönünde taleplerimiz oluyor, ancak maalesef bugüne çözülemedi. Kalıcı bir çözüm için yerel halk, balıkçılar, su ürünleri kooperatifi, bilim insanları ve diğer ilgili kurumlarla birlikte bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyon, bilimsel açıdan en uygun çözümün ne olabileceğini belirlemeli" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
