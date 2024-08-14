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Erzurum'da zifte bulanan yavru köpeklerden 5'i hayatını kaybetti

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde asfalt ziftine bulaşmış olarak bulunan 10 yavru köpekten 5'i çeşitli sebeplerle öldü. Diğer 5 köpek ise tedavi edilerek sağlıklarına kavuştu ve şefkat evinde bakımları yapılmaktadır.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde asfalt ziftine bulaşmış olarak bulunarak Kars'ın Susuz ilçesindeki Cilavuz Şefkat Evi'nde tedaviye alınan 10 yavru köpekten 5'i çeşitli gerekçelerle ölürken, 5'i hayata tutundu. Sağlıkları yerinde olan ve özenle bakılan yavru köpekler, şefkat evinde 4'üncü aylarına girdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsalında 20 Nisan'da zifte bulanmış 10 yavru köpek bulunduğu ihbarı sonrası Mutlu Patiler Derneği üyeleri harekete geçti. Dernek üyeleri, vücutlarının büyük bir bölümü zifte bulanmış köpekleri, Kars'ın Susuz ilçesine götürdü. Susuz Belediyesi ile ortak kurulan Cilavuz Şefkat Evi'nde gönüllü görev yapan 4 veteriner ile 4 personel, zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, Arap sabunu, şampuan kullanarak köpekleri ziftten temizledikten sonra muayenelerini yaptı. Kontrolleri ve beslenmeleri yapılan köpeklerden 1'inin sol arka ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ameliyat edilen yavru köpek, geri getirildiği şefkat evinde enfeksiyon nedeniyle öldü. Kanlı ishal teşhisi konulan 2 yavru ile solunum yetersizliği olan 2 köpek kurtarılamadı. Hayatta kalmayı başaran 5 yavru, şefkat evinde 4'üncü aylarında.

'TAMAMEN ARINDILAR VE ŞU ANDA 5'İ DE ÇOK MUTLULAR'

Susuz Cilavuz Şefkat Evi Veteriner Hekimi Furkan Uluman, "Yavru köpekler, 20 Nisan 2024'te Erzurum'dan bize zifte bulanmış bir halde getirildi. İlk işimiz, onları ziftten arındırmak oldu. Köpekler getirildiğinde kanlı ishale yakalanmışlardı. 2 köpeği kanlı ishalden kaybettik. Bir tanesinin ayağı darbe aldığı için kurtarmaya çalışırken operasyondan sonra yaşamını yitirdi. Diğer ikisini de solunum yetersizliği nedeniyle kaybettik. Geri kalan 5 tane yavrumuzun burada tedavilerini yaptık. Tedaviden sonra hayvanlarımıza bir aşı takvimi oluşturduk. Bu süreçte hayvanlarımızın, bütün bakım ve beslenmesini burada personel arkadaşlarımızla beraber üstlendik. Köpeklerimizin şu an 5 tanesi, bizimle beraberler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve aşı takvimleri bitmiş bir şekilde bizimle beraber burada yaşıyorlar. Sürekli bizim gözetimimiz altındalar. 5 kardeşi, yavrular bölümüne çıkardık. Diğer yavrularla beraber yaşıyorlar. Şu an için yavrularımız, burada gördüğünüz gibi sağlıklılar. Süreç takibimiz altında. Tamamen arındılar ve şu anda 5'i de çok mutlular. 5 yavru köpeğimiz sağlıklarına kavuştukları için kendilerini çok mutlu hissediyor. Çünkü hayvanlar bize gelince bayağı kötüydüler. Şu anda tamamen düzeldiler, daha sağlıklılar, daha mutlular. Hekimlerimiz sürekli kontrol ediyor, takiplerini bırakmıyorlar. İğneleri, ilaçları, tedavileri, mide bakımlarını belli periyotlarla yapıyoruz. Bizler de hayvanları böyle görünce daha mutlu oluyoruz, daha sevinçli oluyoruz. Görüyorsunuz artık korkmuyor ve kaçmıyorlar bile. Gün içinde mamalarını veriyoruz. Boş olduğumuz vakitlerde gelip, burada köpeklerimizi dışarı çıkıyoruz ve gelişimlerini sürekli kontrol ediyoruz" dedi.

'HER HAYVANIN AYRI BÖLÜMÜ VAR'

Her hayvanın sağlığının çok önemli olduğunu kaydeden Uluman, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu an bizim barınağımızda yavrular dahil 200 civarında hayvanımız var. Yavru olanlar ve kuruluş öncesinde bizimle beraber olan hayvanlar da var. Geri kalan hayvanlarımız gelip, kısırlaştırılıyor ve bu hayvanları aldığımız bölgelere geri bırakıyoruz. Beslenmelerini günlük aksatmadan 4 personel arkadaşımızla beraber yapıyoruz. Her hayvanın ayrı bölümü var. Bu bölümlerin bakımını arkadaşlarımız üstleniyor. Hayvanlarımızı mamayla besliyoruz. Suları için de hepsinin ayrı bölümleri, ayrı padokları var. Dışardaki alanımızı da 3'e ayırmışız. Her hayvanın büyüklüğüne göre ayırıyoruz. Hayvanların hepsi, bizim gözetimiz altındalar. Birinin diğerine zarar vermemesi için özel bölümlere ayırmışız. Birinin diğerine zarar vermemesi bizim önceliğimizdir. Tedavilerimiz yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'KURULUŞ AMACIMIZ VE ÖNCELİĞİMİZ, KISIRLAŞTIRMAKTIR'

Kuruluş amaçlarının hayvanları kısırlaştırmak olduğunu ifade eden Uluman, "Her köpeğimizin ayrı bir kulübesi var. Dışarda güneşlikler, sundurmalar var. Bunları güneşten, yağmurdan korumak için yaptık. 2 tane yan yana kapalı kafeslerimiz de var. Kısırlaştırmak için gelen hayvanları diğer hayvanlarımıza herhangi bir temas olmadan, bu alanda barındırıyoruz. Kısırlaştırıp, bakımlarını yapıyoruz. Başka bir ilçeden, şehirden gelenler de bizimle beraber kalacaklar. Kendi bölümlerimize alıyoruz. Şu an buraya gelen birkaç hayvan kısırlaştırılmaları için bekliyorlar. Sürekli bir düzen var burada. Hayvan sayımız fazla. Bir düzen ve bir sistem olmazsa, işimiz ekstra zorlaşır. Burada sürekli bir hareketlilik var. Sürekli bir tedavi var. Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Mesleğimiz icra ediyoruz. Hayvanların sağlığı, şu an bizim için her şeyden daha önemli. Bizim amacımız, köylere kırsala inip, hayvanları kısırlaştırmak ve kırsaldaki hayvanların üremesini engellemek. Kırsaldaki üremeyi biraz durdurmuş olursak, böylelikle şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde var olan köpek sayısını azalmış durumda olacak. Her zaman dediğimiz gibi kuruluş amacımız ve önceliğimiz, kısırlaştırmaktır. Kısırlaştırmam yaşatır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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