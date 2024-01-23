ASELSAN ve HAVELSAN Arasında İş Paylaşımı Mutabakatı İmzalandı

ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN) ve Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) arasında iş paylaşımı mutabakat metni imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB); SSB Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde iki kurumun temsilcileri de yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Nacır, iki firma olarak geçmişte uyum içinde çalıştıklarını ve birçok projede iş ortaklığı yaptıklarını belirterek, mutabakatın faaliyet gösterilen alanlarda kaynakların çeşitlenmesi, proje sayılarının artması, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında ortak kaynakların daha verimli kullanılması ve ortak çalışma kültürünün oluşması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Nacır, " Kara, deniz, hava platformlarında, simülasyon, simülatör alanları başta olmak üzere ana başlıklar konusunda çalışma alanlarımızı belirledik. Yapacağımız faaliyetlerin, iki firma olarak gerçekleştireceğimiz mutabakatın SSB'de olması da bizim için çok kıymetli" dedi.

' KÜRESEL LİGDE SIÇRAMANIN EŞİĞİNDEYİZ'

Ahmet Akyol ise savunma sanayi alanında son 20 yılda özellikle de son 10 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Küresel çapta başarı hikayelerine başladık. Artık küresel ligde oynamak üzere bir sıçramanın eşiğindeyiz. Protokolün içeriğiyle ilgili bilgi verme imkanım yok ama ASELSAN donanım ve elektrik ağırlıklı bir şirket, yazılımda lider şirket ise HAVELSAN. Bu çerçeveye uygun bir anlayış birliğine varıldı. Hep birlikte hem Türkiye için hem yurtdışı için var gücümüzle yüksek teknoloji üretmeye, bunları dost ve kardeş ülkelere sağlamaya, ihracat odaklı büyümeye; Sayın Cumhurbaşkanımız ve SSB'nin önderliğinde devam edeceğiz" diye konuştu.

'DAHA VERİMLİ ÖNCELİKLENDİRMELER YAPILACAK'

Görgün ise SSB olarak kendilerine düşenin; firmaların altyapılarını, insan kıymetini ve tüm yetkinliklerini koordine ederek birbirlerinin eksik olabilecek yönlerini tamamlamaya yönelik oluşturdukları bu iş birliğinin desteklenmesi olduğunu söyledi. Görgün, "Her iki şirketin menfaatleri ve ülkemize menfaat oluşturabilecek sonuçlar üzerine güzel bir mutabakat ortaya çıktı, 24 maddeden oluşan bir mutabakat. Bundan sonraki süreçlerde daha verimli önceliklendirmelerin yapılacağı, yetenek birikmesinin ya da odak kaymasının veya uzmanlık açığı gibi problemlerin önüne geçileceği bir süreci yaşayacağımızı değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞTİRAKLER KOORDİNASYON KURULU KURULACAK'

Son 20 yıla bakıldığında savunma sanayinde Türkiye'de, bütün dünyanın dikkatini üzerine toplayan bir gelişim söz konusu olduğunu bildiren Görgün; bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sektöre duyduğu güven ve destek sonucu olduğunu söyledi. Görgün, "Milli yerli platformlarımız, içinde olan yüksek teknolojili alt sistemler, ekipmanlar bir bütün itibarıyla ciddi bir birikimi kapsıyor. Biz havada, karada, denizde tüm ortamlar için platformlarımızı yerli milli geliştirip bunları artık ihraç eder duruma geldik. Geçtiğimiz sene yaptığımız ihracat rakamı, bir önceki seneye göre yüzde 27 artmıştı" diye konuştu.

Bu tür anlaşmaların şirketler arasında yaygınlaşacağını ve benzer imzaların atılacağını da bildiren Görgün; SSB'nin sorumluluğundaki tüm vakıf şirketleri ve iştirakler için 'İştirakler Koordinasyon Kurulu' kurulacağını açıkladı. Görgün, böylece ekosistemi daha koordineli, daha verimli, ortak akılla yönetme adımının atılmış olacağını dile getirdi.