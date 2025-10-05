Haberler

ASELSAN Tekno Macera Tırı, Çocukları Bilim ve Teknolojiyle Buluşturuyor
ASELSAN'ın 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Malatya'da çocuklara bilim ve teknoloji eğlencesi sunuyor. Ziyaretçiler, interaktif deneyim alanları ve bilim gösterileriyle dolu bir programa katılabilirler.

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği içerisinde tasarlanan ve Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'yı ziyaret eden Tekno Macera Tırı, çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayında Türkiye turunu tamamlayacak olan Tekno Macera Tırı, çocuklara ASELSAN'ın faaliyet vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Tekno Macera Tırı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka destekli hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor.

Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Malatya'da 12 Ekim'e kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla binlerce çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep ve Malatya'yı gezen ASELSAN Tekno Macera Tırı, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
