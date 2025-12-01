ASELSAN, LUNA-1 Uydusunu Başarıyla Fırlattı

ASELSAN, Uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözüm ailesinin ilk uydusu LUNA-1'in, 28 Kasım 2025'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX Falcon-9 roketi ile Transporter-15 görevi kapsamında başarıyla fırlatıldığını bildirdi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, "Görev yükleri, yer kontrol yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN mühendisliğiyle tamamlanan LUNA-1, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra taşıyıcı roketten ayrılarak 510 km kutupsal senkron yörüngeye (SSO) yerleşti. Uydudan alınan ilk telemetri verileri Ankara'daki yer istasyonu tarafından başarıyla çözümlendi ve uydunun sağlıklı çalıştığı doğrulandı. Bu başarı ile Türkiye, alçak yörüngede gerçek zamanlı veri iletişimi sağlayan milli IoT uydu ağını kurma vizyonunda yeni bir aşamaya geçti. LUNA-1 ne sunuyor; düşük gecikmeli veri iletimi, geniş kapsama kırsaldan açık denizlere kadar erişim, düşük güç tüketimiyle uzun ömürlü IoT bağlantısı, geniş alan sensör iletişimi, çevresel veri toplama için ideal altyapı. LUNA-1 ile sensörlerin çevrimiçi kalması zor olan bölgelerde bile bağlantı sürekliliği hedeflenmektedir. Alçak yörünge uydumuz, gerçek zamanlı, kesintisiz ve düşük maliyetli IoT erişimini mümkün hale getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alçak yörünge IoT Uydumuz LUNA-1 uzayda. LEO yörünge çözümlerine yönelik çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz" dedi.