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ASELSAN’a ‘TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü’

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ASELSAN, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi ile ‘TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü’nü almaya hak kazandı.

ASELSAN, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi ile 'TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü'nü almaya hak kazandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 12'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul'da gerçekleştirildi. İlk kez 2014 yılında gerçekleştirilen kurultaya yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanları, üst düzey bürokratları ve bilim insanları katıldı. Kurultay kapsamında, sağlık bilimleri alanında üstün başarı gösteren ve önemli katkılar sağlayan araştırmacılara yönelik TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri takdim edildi. Bilimsel başarıların teşvik edilmesini ve sağlık alanındaki nitelikli çalışmaların desteklenmesini amaçlayan ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kurultayda ASELSAN'a, LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi kapsamında Teknolojik Anlamda Gelişme Gösteren Firma olarak 'TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü' verildi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kalp Akciğer Makinesi Geliştirme Projesi, geçtiğimiz ağustos ayında tamamlandı.

LIFELINE HLM KALP AKCİĞER MAKİNESİ BAŞARIYLA KULLANILIYOR

Cihaz üretimleri tamamlandıktan sonra TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan yürütücülüğünde 2024 yılında kan testleri, 2025 yılında TÜSEB-İDEA laboratuvarında hayvan deneyleri tamamlandı. Cihazın insan üzerindeki klinik çalışmalarına 2026 yılı haziran ayında Bilkent Şehir Hastanesinde başlandı. Mevcut durumda cihazla yapılan toplam 53 vaka başarıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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