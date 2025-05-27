ASEAN Liderleri, Myanmar Krizine Barışçıl Çözüm Çağrısı Yaptı

ASEAN Liderleri, Myanmar Krizine Barışçıl Çözüm Çağrısı Yaptı
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Myanmar'daki krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için ortak bir açıklama yaptı. Liderler, tüm tarafları şiddet eylemlerini durdurmaya çağırarak, ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımların güvenli dağıtımını talep etti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Myanmar'daki krizin barışçıl şekilde çözülmesini desteklemeye kararlı olduklarını bildirdi.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, 46. ASEAN Zirvesi kapsamında birlik ülkesi liderleri, Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, liderlerin, " Myanmar'da süren krize barışçıl ve kalıcı çözüm bulunmasını desteklemeye kararlı olduklarını" bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "( Myanmar'da) Tüm tarafları sivillere ve kamu tesislerine yönelik şiddet eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin ülke çapında yaygınlaştırılması çağrısında bulunan liderler, ASEAN menşeli insani yardımların güvenli ve şeffaf dağıtımının garanti altına alınmasını talep etti.

Liderler, şiddetin durdurulması, her türlü gerginliğin kınanması, azami itidal gösterilmesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için somut adım atılmasını istedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'teki açıklamasında, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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