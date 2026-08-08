ASEAN 59. yılını barış ve egemenlik vurgusuyla kutladı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), kuruluşunun 59. yıl dönümünde "karşılıklı saygı, egemenlik ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümü" vurgusu yaptı.

ASEAN Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşunun 59. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'nın Cakarta kentinde bulunan ASEAN Genel Sekreterliğinde "Geleceğimize Yön Vermek, Birlikte" temasıyla bir program düzenlendi.

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, törende yaptığı konuşmada ASEAN'ın 1967'de 5 üyeli bir topluluktan, yaklaşık 700 milyon kişiyi temsil eden 11 üyeli bir topluluk haline geldiğini aktardı.

Kao, ASEAN'ın en yeni üyesi Timor-Leste'yi de tebrik ederek kurucu anlaşmalarının karşılıklı saygı, egemenlik ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerinin, bölgesel istikrar açısından hala hayati önem taşıdığını kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da ASEAN'ın başarısının, gıda güvenliği, istihdam, güvenlik ve genç nesillere yönelik fırsatlar dahil olmak üzere, halka somut faydalar sağlama kabiliyetiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Sugino, ASEAN'ın büyük güçlerin rekabeti için bir arena olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA