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İtfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan öğrenciyi kurtarıp sınava yetiştirdi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde YKS'ye girmek için evden çıkan Muhammed Furkan Özbek, apartman asansöründe mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, sınava 7 dakika kala itfaiye aracıyla okula yetiştirildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde itfaiye ekibi, asansörde mahsur kalan Muhammed Furkan Özbek'i kurtarıp, itfaiye aracıyla Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. YKS'ye girmek için evden çıkan Muhammed Furkan Özbek, oturdukları apartmanın asansöründe mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, Muhammed Furkan Özbek'i mahsur kaldığı asansörden kurtarıp, itfaiye aracıyla 7 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirdi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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