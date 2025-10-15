Asansör Kurulumu Sırasında Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asansör kurulumu sırasında dengesini kaybeden işçi R.K., asansör boşluğuna düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, işçiyi kurtararak hastaneye kaldırdı.
Tandoğan Mahallesi'nde bir binada asansör kurulumu yapıldığı esnada dengesini kaybeden R.K. asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri R.K'yi bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralanan R.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel