Asansör Kazasında Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halatı koparak düşen asansörde bulunan eski Altındere Belde Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C. gece saatlerinde, Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katındaki evlerine çıkmak için asansöre bindi.

Bu esnada halatı kopan asansör zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan baba-kız, sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gençağa Koç, kurtarılamadı. Kızının tedavisi ise sürüyor.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.