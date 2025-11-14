Arvento'nun yeni markası Rotawatt, elektrikli araç şarjında yeni bir dönem başlatıyor

ARVENTO Mobil Sistemler'in geliştirdiği elektrikli araç şarj platformu Rotawatt, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Elektrikli araç kullanıcılarının farklı markalara ait şarj istasyonlarına tek uygulama üzerinden erişmesini sağlayan platform, şarj başlatma, ödeme ve faturalandırma süreçlerini tek noktada birleştiriyor. Konuyla ilgili konuşan Arvento kurucu CEO'su Özer Hıncal, "Günümüzde yapay zekayı entegre etmediğimiz neredeyse hiçbir süreç kalmadı. Arvento'nun tüm uygulamalarında ve raporlama altyapısında yapay zeka destekli bir mimariye geçtik. Bu yaklaşımı Rotawatt'ta da sürdürüyor; platformun altyapısını daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için yapay zekadan yararlanıyoruz" dedi.

Arvento Mobil Sistemler, geliştirdiği elektrikli araç şarj platformu Rotawatt'ı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıttı. Farklı marka şarj işletmecilerini tek çatı altında bir araya getiren Rotawatt, istasyonların müsaitlik durumunu görüntüleme, şarj başlatma ve ödeme işlemlerinin tamamını tek uygulama üzerinden yapılabilir hale getiriyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde iş ortaklığı ağını genişletmeyi amaçlayan platformun, sektörün en kapsamlı roaming altyapılarından birini oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Arvento'nun teknoloji altyapısıyla geliştirilen Rotawatt, şarj ağı işletmecilerinin ödeme, faturalandırma ve EPDK veri iletimi gibi kritik süreçleri tek panel üzerinden yönetmesine imkan tanıyor. İşletmeciler ek bir yazılım geliştirme ihtiyacı olmadan platforma entegre olabilirken, duyuru ve kampanyalarını da merkezi olarak iletebiliyor. Tüm bu yapının arkasında ise Rotawatt'ın 7 gün 24 saat erişilebilir çağrı merkezi desteği bulunuyor.

'KULLANICILAR İÇİN SADE BİR DENEYİM'

Rotawatt'ın kurucu ortaklarından Mazlum Tunç, platformun elektrikli araç kullanıcılarının farklı sistemler arasında geçiş ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirterek, "Tüm işlemlerin tek uygulamadan yapılabilmesi için sade bir yapı tasarladık" dedi.

Kurucu ortak Abdullah Azarkan ise sistemin altyapı uyumluluğuna dikkat çekerek, ""Rotawatt, OCPP ve OCPI gibi uluslararası protokollerle uyumlu yapısıyla hem kullanıcılar hem de işletmeciler için sürdürülebilir ve güvenli bir sistem sunuyor" diye konuştu.

'FİLOLARIN DİJİTAL GARAJI OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Arvento kurucu CEO'su Özer Hıncal, elektrikli araç ekosisteminde dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, amaçlarının sadece bir şarj platformu sunmak olmadığını söyledi. Hıncal, "Filoların araç takibinden enerji yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını tek bir ekosistemden yönetebilmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'7 BİN ÜZERİNDE KULLANICIYA ULAŞTIK'

Türkiye genelinde 450'nin üzerinde lokasyonda bin 400'ün üzerinde soketle hizmet verildiğini belirten Hıncal, Rotawatt'ın 7 binin üzerinde kullanıcıya ulaştığını aktardı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal yapılar için akıllı şarj yönetimi ve enerji verimliliği çözümlerinin öneminin artacağını ifade eden Hıncal, platformun gelişiminin sürdürüleceğini söyledi.

'OPERATÖRLERİN ORTAK NOKTASI OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Hıncal sektördeki duruma değinerek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de 179 tane şarj ağı operatörü var. Arvento olarak bizim vizyonumuz bir şarj ağı operatörü olmak değil. Biz kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bir uygulama üzerinden, bu farklı şarj ağı operatörlerini kullanabilmekle ilgili olan bir uygulamayı hayata geçirdik. Bugün de bu vizyonun önemli bir adımı olarak Rotawatt lansmanını gerçekleştiriyoruz. Amacımız; farklı şarj operatörlerini tek bir uygulama altında buluşturan, kesintisiz, sade ve yüksek kullanıcı deneyimi sunan bir platform geliştirmek. Arvento olarak, 20 yılı aşkın süredir araç takip teknolojilerinde 1,5 milyonu aşkın araca ulaşmış, geniş müşteri tabanı oluşturmuş bir şirketiz. Bu süreçte edindiğimiz derin saha deneyimi ve araç teknolojileri konusundaki bilgi birikimimizi şimdi elektrikli mobilite ekosistemine taşıyoruz."

'FİLOLARDA FARK YARATABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Filolarda önemli bir değer yaratma potansiyeli gördüklerini belirten Hıncal, "Güçlü Ar-Ge kadromuz ve pazarlama yetkinliklerimizle, elektrikli araç pazarında ortaya çıkan fırsatları doğru şekilde konumlandırmayı hedefliyoruz. Ticari araçların elektriklenme süreci hız kazanırken, filolar kendi operasyonlarında çoklu şarj ağına ihtiyaç duyuyor. Biz de bu noktada, filoların rotalarını farklı operatörler üzerinden tek bir platformla yönetebilecekleri, merkezi ve verimli bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ RAPORLAMALARA GİTTİK'

Yapay zeka entegrasyonunun Arvento'nun tüm çözümlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Hıncal, "Günümüzde yapay zekayı entegre etmediğimiz neredeyse hiçbir süreç kalmadı. Arvento'nun tüm uygulamalarında ve raporlama altyapısında yapay zeka destekli bir mimariye geçtik. Aynı yaklaşımı Rotawatt'ta da sürdürüyor; platformun altyapısını daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için yapay zekadan yararlanıyoruz. Türkiye'deki tüm şarj ağı operatörlerinin kurduğu soketleri tek bir uygulama ve tek bir platform altında birleştirerek, bir anlamda operatörlerin ortak buluşma noktasını oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'RESMİ OLARAK BAŞLATTIK'

Rotawatt'ın lansman günü itibarıyla resmi olarak kullanıma açıldığını belirten Hıncal, "Bugün Rotawatt'ın resmi lansmanını gerçekleştiriyoruz ve platformu elektrikli mobilite ekosisteminin kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Rotawatt, farklı şarj ağı operatörlerini tek bir çatı altında birleştiren yapısı ve güçlü teknolojik altyapısıyla artık kullanıcıların hizmetinde. Önümüzdeki dönemde hem iş ortaklığı ağımızı hem de sunacağımız dijital yetkinlikleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.