Artweeks Istanbul 12. Edisyonu Sanatseverleri Ağırlıyor

"Artweeks Istanbul"un 12. edisyonu, Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Artweeks Istanbul'da çalışmaları sergilenen sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artweeks Istanbul'un giderek büyüdüğünü belirterek, "Artweeks Istanbul'a her yıl çok değerli sanatçılar, galeriler katılıyor ve daha uluslararası boyuta geliyor." dedi.

Ercantürk, 8 eserinin Akaretler'de, ikisinin de The Ritz-Carlton Residences'ta görülebildiğini ve bunun çok gurur verici olduğunu söyledi.

The Ritz-Carlton Residences İstanbul'da yer alan iki eserine ilişkin bilgi veren Ercantürk, "Türkiye'de ilk defa duvar boyasını sanatta kullandım. Jotun, bizim senelerdir inşaatlarımızda kullandığımız ve bu projelerin de hep sponsorluğunu yapan bir firmadır. Ben kendilerine iki senedir, 'Niye sizin ürettiğiniz boyaları biz sanatçılar kullanamıyoruz?' diyordum. 'Olmaz Şerife Hanım.' dediler ama ben her seferinde, 'Verin, ben bir denemek istiyorum.' dedim. Denedim ve gördüğünüz gibi bu iki eser ortaya çıktı. Gerçekten çok da iyi oldu." şeklinde konuştu.

"Bize yepyeni bir yol açar"

Bu yöntem ile sanatçılara yepyeni bir yol açabileceklerini dile getiren sanatçı, "Biz minicik, 100-150 gramlık bir boyaya 400-450 lira para veriyoruz. Hepsi ithal. Türkiye'den bunları temin edebilirsek birçok sanatçının sanatına da katkıda bulunuruz. Bu bize yepyeni bir yol açar. Çünkü yurt dışından gelenlerin fiyatları çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Ercantürk, kullandığı fırçaların Jotun'a ithafen yapıldığını aktararak, "Ben aynı zamanda geri dönüşümü çok seviyorum. Enstalasyonlarım çok fazla. Atık malzemelerle çok iş çıkardım bugüne kadar. Özellikle ilk dönemde inşaat malzemelerini çok kullandım. Şimdi de burada Jotun'a ithafen bu fırçaları kullandım." ifadelerini kullandı.

Eserlerinde kullandığı malzemelere işaret eden Ercantürk, 47 yıl inşaat yönetimi yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Galataport'u yaparken de oradaki hafriyattan çıkardığımız temel demirlerini kullandım. Yani gördüğünüz o demirler yaklaşık iki yüz senelik demirlerdir. Ben onları esere dönüştürdüm. Bu demirleri ilk gördüğüm anda zaten bunu yapacağımı biliyordum. Oradan çıkarken bu hale getireceğimi biliyordum. Eserde gördüğünüz demirlerin, taşların hepsi orijinaldir, Galataport'a aittir."

Artweeks Istanbul birçok galeri, sanatçı ve kurumu ağırlıyor

Artweeks Istanbul'un 12. edisyonunda, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın "Altı Fotoğraf" sergisi, sanatçı Cem Güventürk'ün "FloreLuctus" projesi ve Tamer Yılmaz'ın İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde hazırlanan "Tamera" retrospektif sergisi de izlenime sunuluyor.

Ambidexter, Artopol Art Gallery, ArtHan Gallery, Asım İşler, Baksı Müzesi, Bilgili Sanat, Bosfor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BB Projectt, E'Art Gallery, Evin Sanat Galerisi, Frank Art Studio, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Gallery G-Art, Hasan Sarıtaş Art Gallery, Horozart, İBB Kültür A.Ş, İmoga Art Space, Istanbul Concept Gallery, Kun Art Space, Martch Art Project, MERKUR, Mine Sanat Galerisi, Nihat Odabaşı, Öktem Aykut, Pi Artworks, Red Art İstanbul, Sanatorium, Şerife Bilgili Ercantürk, Taksim Sanat, UZ Gallery, Versus Art Project ve X-IST bu yıl Artweeks Istanbul'da yer alan galeri, sanatçı ve kurumlar arasında bulunuyor.

Bu yıla özel hazırlanan, bağımsız genç küratörlere kendi seçki ve kürasyonlarını sunma imkanı tanıyan "Curation Space"in de hayata geçirildiği etkinlik 26 Ekim'e kadar sürecek.