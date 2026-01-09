Haberler

Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Artvin Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Ergün, oylamanın geleneksel hale geldiğini belirtti.

Artvin Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Ergün, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya basınında yer alan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ergün, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini seçen Ergün, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" fotoğrafına oy verdi.

Vali Ergün, geleneksel hale gelen oylamada her yıl çok özel ve anlamlı fotoğrafları bir arada görmekten ve oylamaya katılmaktan keyif aldığını söyledi.

Anadolu Ajansının, yönetimi ve çalışanlarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok güzel işlere imza attığını dile getiren Ergün, AA'nın başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

