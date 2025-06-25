Artvin Valisi Ergün şehit ailesi ile bir araya geldi

Artvin Valisi Ergün şehit ailesi ile bir araya geldi
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Artvin Valisi Turan Ergün, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2008'de şehit olan Piyade Onbaşı Onur İlhan'ın ailesi ile görüştü.

Artvin Valisi Turan Ergün, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2008'de şehit olan Piyade Onbaşı Onur İlhan'ın ailesi ile görüştü.

Ergün, makamında bir araya geldiği şehidin annesi Bilor ve babası Alim İlhan ile bir süre sohbet etti.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Ergün, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak en önemli görevlerimizdendir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Alim İlhan ise terhisine 15 gün kala vatan uğruna şehit olan oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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