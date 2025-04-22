Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Artvin Valisi Ergün, Gürcü Öğrencilerle 23 Nisan Bayramı'nı Kutladı

Artvin Valisi Ergün, Gürcü Öğrencilerle 23 Nisan Bayramı'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gürcü öğrencilerle bir araya geldi. Ergün, bayram coşkusunu çocuklarla paylaştı ve hediyeler dağıttı.

Artvin Valisi Turan Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Gürcü öğrencilerle buluştu.

Artvin Öğretmenevi'nde Gürcistan'ın Tercoli ili Çocuklar Örnek Halk Folklor Grubu ile bir araya gelen Ergün, çocukların bayramını kutladı.

Ergün, komşu ve dost ülke Gürcistan'ın çocuklarını Artvin'de görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek milli bayram olan 23 Nisan'ın coşkusunu komşu ve dost ülkenin çocukları ile birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ergün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi, buraya kadar gelerek, bizlerle paylaştığınız için her birinize şahsım, Artvin'in tüm çocukları ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ergün, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Berker Çırak ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.