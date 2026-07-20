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Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi

Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi
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Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ve Şavşat ilçelerindeki köy muhtarlarını makamında kabul ederek sorun ve talepleri dinledi. Yol, içme suyu, altyapı gibi konularda devlet imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ve Şavşat ilçelerindeki köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarları makamında kabul eden Ergün, köylerdeki sorun ve talepleri dinledi.

Çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Ergün, vatandaşların yaşam kalitesini ve refah seviyesini artırmak için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Ergün, bu kapsamda yol, içme suyu, altyapı ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda muhtarlar da bölgelerindeki sorun ve taleplerini aktardı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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