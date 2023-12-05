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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

5 Aralık 2023 10:21 Son Güncelleme: 10:22 Abone Ol

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve İl Milli Eğitim Müdürü de hazır bulundu.