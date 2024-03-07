Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Davut Özkan'ın cenaze törenine katıldı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Özkan'ın babası Davut Özkan'ın cenaze törenine katıldı.

Özkan için Artvin Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı.

Özkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Vezirköy köyündeki aile mezarlığına defnedildi.