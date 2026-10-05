Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda yoğun sis görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla etkili olan yoğun sis, Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Sis bulutlarının üzerinde kalan Karçal Dağları zirveleri yolculara manzara sunarken bölge dronla görüntülendi.
Artvin'in yüksek kesimlerinde gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Sabah saatlerinde Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede yoğun sis etkili oldu.
Sis bulutlarının üzerinde kalan Karçal Dağları'nın zirveleri ise güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.
Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA