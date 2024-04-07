Artvin'in Borçka ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Borçka-Hopa kara yolunun Demirciler köyü Koroğlu mevkisinde, Varol Kaya'nın kullandığı 41 UY 889 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.