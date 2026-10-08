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Artvin Hopa'da TIR parkındaki heyelanda kayaların altında kalan kişi yaşamını yitirdi

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Artvin Hopa'da TIR parkındaki heyelanda kayaların altında kalan kişi yaşamını yitirdi
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Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı TIR Parkı'nda yamaçtan kopan kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelanda kayaların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti; bir tanker yan yattı, bazı araçlar kayalar altında kaldı.

ARTVİN'in Hopa ilçesindeki bir TIR parkında yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelanda Kasım Topaloğlu (45) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı TIR Parkı'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelan nedeniyle bir tanker yan yatarken, bazı araçlar ise kayaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayaların altında kalan Kasım Topaloğlu 'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı TIR parkında güvenlik önlemi aldı.

TIR parkında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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