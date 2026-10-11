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Artvin Hopa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Artvin'in Hopa ilçesinde Artvin-Hopa kara yolunun Yoldere mevkisinde otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Nuri B. yönetimindeki 53 HA 808 plakalı otomobil, Artvin-Hopa kara yolunun Yoldere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ayşe B. yaralandı.

Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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