Artvin'de kokarca böceği köylünün kabusu oldu

ARTVİN Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) köyüne evleri ahırları kahverengi kokarca böceği sardı. Köylünün kabusu olan böceğin yaydığı koku rahatsız ederken, aynı zamanda sebze ve meyvelerde verimin düşmesine neden oldu.

Doğal güzelliği ile bilinen aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Camili (Macahel) köyü son günlerde kokarca böceğiyle başı dertte. Sayıları oldukça fazla olan, ormandan tarlaya, evden ahıra neredeyse her yerden çıkan kokarca böceği saldığı kötü kokunun yanı sıra, tarım alanlarına da zarar veriyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgede yaptığı ziyaret sırasında köylüler kokarca böceğinin verdiği zararları kendine iletti. Özellikle Gürcistan'a sınır komşu olan Güreşen, Muratlı ve Camili köylerinde oldukça fala bulunan kokarca böceği, yazın meyve ve sebzeleri ve fındığa zarar verirken, havaların soğuması ile evleri istila etmeye başladı.

Düzenli köyünde bir araya geldiği köy muhtarları ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, "Bilindiği gibi, kokarca dediğimiz bu böcek Gürcistan'dan geldi. Bu böcek, tarım alanlarımız için tehdit. Çaya zarar veremiyor ama fındık ve meyveler üzerinde etkisi var, onunla ilgili mücadele çalışmamız var. kimyasal mücadele ile bölgemizi bozmak istemiyoruz. Bu nedenle dikkatli hareket ediyoruz. Özellikle Macahel'e kimyasal mücadele yapmamak için alternatif mücadele arayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

