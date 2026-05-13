Artvin'de Reşit Kibar Cinayetine İlişkin Davada Muhammet Ustabaş'ın Tutukluluğu Devam Edecek, Dava Ertelendi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanık ile aynı gün maden şirketi görevlilerine yönelik "basit yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Ustabaş, tutuksuz sanık Fikret Merttürk ile birleşen dosyanın 4 sanığından 3'ü, Reşit Kibar'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Gökhan Koyuncu'nun mazereti nedeniyle hazır bulunmadığı duruşmada birleşen dosyanın sanıkları Ersan Koyuncu, Murat Koyuncu ve Dursun Ali Koyuncu savunmalarını yaptılar. Sanıklar, suç işledikleri iddialarını reddettiler, beraat talebinde bulundular.

Reşit Kibar'ın yakınlarının avukatları sanıklardan Fikret Merttürk'ün de tutuklanmasını ve inşaat şirketi sahibi Eşref Merttürk'ün "tanık" olarak dinlenmesini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, Fikret Merttürk'ün tutuklanması talebini reddederken, Eşref Merttürk'ün "tanık" olarak dinlenmesine ve Muhammet Ustabaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay günü kaydedilen görüntülere ilişkin ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, davayı 2 Ekim 2026'ya ertelendi.

Reşit Kibar'ın eşi Rukiye Kibar'ın avukatı Hacer Filiz Orhan, ANKA'ya yaptığı açıklamada, olay günü cinayete karışan sanıklarla Eşref Merttürk'ün telefon görüşmeleri yaptığını savunarak, "Bizim, Eşref Merttürk'ün cinayet faillerini azmettirici konumunda olduğu yönünde iddiamız var" bilgisini verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024 tarihinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında Reşit Kibar ateşli silahla öldürülmüştü. Olaya ilişkin Muhammet Ustabaş hakkında "kasten öldürme", Fikret Merttürk hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan dava açılmıştı.

Ancak Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Ustabaş ve Merttürk'e yönelik eylemleriyle "basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçunu işledikleri gerekçesiyle Ersan Koyuncu, Dursun Ali Koyuncu, Gökhan Koyuncu ve Murat Koyuncu hakkında da geçen aylarda iddianame düzenlemiş, Borçka Asliye Ceza Mahkemesi ise iki olay arasında fiili ve hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle davanın Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine karar vermişti.

DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

Müşteki avukatlarından Haktan Özkan, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "gerçek katillerin, tüm sorumluların tutuklanmadığı her gün sadece adalet duygusunun incinmediğini, cinayete ilişkin delillerin de karartıldığını" söyledi.

Özkan, şunları kaydetti:

"Bizce tanıklar baskı altına alınıyor ve yönlendiriliyor, dosyadaki deliller bu şekilde karartılıyor. Basit bir açıklama yaptığı için Dursun Ali Koyuncu'yu 90 gün cezaevinde tutan irade, bir insanı öldüren ve yanındaki insanları da öldürmeye teşebbüs eden bu katiller şebekesini neden tutuklamıyor? Neden tüm sorumluluk sadece bir tetikçinin omuzlarına yüklenmeye çalışılıyor? Bu sorulara yargı mekanizması, sonra bürokrasi ve şirket sahipleriyle birlikte hareket edenlerin acil ve derhal cevap vermesi gerekiyor. O cevapların ışığında, artık Yunus Merttürk'ün, Eşref Merttürk'ün ve Fikret Merttürk'ün bu cinayet nedeniyle tutuklanmaları lazım."

Fakat bugün, tüm delillerin karartıldığı ve sorumluların açığa çıktığı bir duruşma olmasına rağmen, Fikret Merttürk adliyeden ellerini kollarını sallayarak dışarı çıkmıştır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sadece Fikret Merttürk değil; bugün duruşmada tanık olarak dinlenen, aslında sanık sıfatıyla ifadesi alınması gereken Yunus Merttürk de sorumludur. Bu sorumluluğun hesabını hem kamuoyu önünde hem de mahkemeler önünde vermek zorundadır.

Bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız. Bu cinayeti organize eden tüm faillerin ortaya çıkarılması için Artvin'de mücadele ediyoruz. Bu mücadeleye tüm Türkiye halkını, doğasını ve yaşam alanlarını savunan tüm yurttaşlarımızı omuz vermeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA