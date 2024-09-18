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Artvin'de Yağışların Ardından Temizlik ve Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Artvin'de Yağışların Ardından Temizlik ve Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor
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Artvin'in Arhavi ilçesinde 16-17 Eylül'de meydana gelen şiddetli yağışların ardından başlatılan temizlik ve yol yapım çalışmaları hızla sürdürülüyor. Belediye Başkanı Turgay Ataselim, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Artvin'in şiddetli yağışların ardından taşkın ve heyelanların meydana geldiği Arhavi ilçesinde, temizlik ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kentte 16-17 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışların ardından bazı köylerinde heyelanlar ve su taşkınları yaşanan Arhavi'de, belediye, DSİ ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, pazartesi günü öğleden sonra başlayan şiddetli yağışların taşkın ve heyelanlara yol açtığını belirterek, afet bölgelerindeki müdahalelerin hızla yürütüldüğünü ifade etti.

Devletin bütün imkanlarının Arhavi'ye seferber edildiğini dile getiren Ataselim, "İş makinelerimiz yolları açma ve heyelan temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bulunduğumuz alanda yol tamamen kapanmıştı, 24 saat içinde yol dolgusu tamamlandı. Üstyapı çalışmalarını da en kısa sürede bitireceğiz. İl Özel İdaresi ve diğer ekipler köy yollarında da çalışmalarını sürdürüyor, kapanan yol kalmadı." dedi.

İlçedeki içme suyu altyapısının da zarar gördüğünü belirten Ataselim, "İçme suyu havzasında ciddi bir hasar meydana geldi. 11 noktada yol üzerinde heyelan oluştu. Suyumuzu halkımıza ulaştırdık ancak yağıştan dolayı bazı mahalleler arasındaki iletim hatlarında sorunlar vardı, bunların hepsini giderdik." diye konuştu.

Ataselim, kısa süre içinde ilçe genelindeki tüm sorunların çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği kaydetti.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel

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