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Artvin'de trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'ün cenazesi defnedildi

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Artvin'de iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ölen gazeteci Tolga Gül'ün cenazesi defnedildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi 49 yaşındaki Tolga Gül için Artvin Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Meslektaşları, Gül'ün tabutunun önüne fotoğraf makinesi ve kalemin yanı sıra Trabzonspor bayrağı da bıraktı.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, burada Artvin basınının simge isimlerinden Tolga Gül'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileyen Erişen, "Yeri doldurulamayacak bir arkadaşımızı kaybettik. Unutulmayacak bir dost ve meslektaşımızdı. Tolga Gül'ü unutmayacağız." dedi.

Tolga Gül'ün eşi Arzu Gül ise mesleğine aşık olan eşinin aynı zamanda Artvin ve Trabzonspor sevdalısı olduğunu anlatarak, kendilerini acılı günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İki çocuk babası Gül'ün cenazesi, daha sonra Artvin Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Şara Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adana DSİ 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde 27 Mart'ta TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobilin yol kenarındaki işaret levhasına çarptığı kazada Tolga Gül, hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise Artvin Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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