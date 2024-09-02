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Artvin'de sağanak yağış sonrası köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde meydana gelen heyelan sonucu hasar gören ev ve köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Artvin'de dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kenti etkileyen aşırı yağışlar sonrası merkeze bağlı Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ünsal, burada yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağanak yağışlardan etkilenen merkeze bağlı Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerinde meydana gelen heyelan nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak yağmur sularına kapılan bir araç sürüklenmiş ve bir ev yamaçtan düşen kayalardan hasar görmüştür. "

Ünsal, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için de ekiplerin hızla bölgeye gönderildiğine işaret ederek, "Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda köy yolu kısa sürede ulaşıma açılmıştır. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmalara devam ettiğini belirten Ünsal, süreçten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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