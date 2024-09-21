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Artvin'de Restoran Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'de Restoran Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Artvin'in Hopa ilçesinde Mehmet Karabulut'a ait bir restoran, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Cankurtaran Soğuk Su mevkiinde Mehmet Karabulut'a ait restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, büyük bölümü ahşap olan restoranı kısa sürede kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen işletmede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Mehmet Karabulut Yerel Haberler Acil Durum Güvenlik 3-sayfa artvin Güncel Yaşam Hopa

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