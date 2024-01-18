Artvin'de otomobil dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi ve tedavi altına alındı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ardanuç- Ardahan karayolu güzergahının Üzümlü mevkisinde Metin Kaplan'ın kullandığı 53 LA 427 plakalı otomobil dereye yuvarlandı.
Yaralanan sürücü, devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.
Kaplan, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince sevk edildiği Ardanuç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.